Sedán compacto de marca coreana hecho en China

El Hyundai Verna es un sedán de cuatro puertas para cinco ocupantes que con 4,3 metros sale al mercado chileno a pelear el liderazgo de ventas que ejerce el Chevrolet Sail. Pese a que su marca es coreana, este vehículo se fabrica en China y es el primero de este origen del fabricante asiático en el país. Cuenta con un motor bencinero de 1.4 litros, caja mecánica de 5 marchas y una potencia ideal para la ciudad (94 caballos de fuerza).

Es muy funcional, promedia 14 km/litro, buena tecnología a través de su pantalla de 9 pulgadas con enlace para celulares y ocupar las aplicaciones más usadas y que funcionan muy bien, tales como Waze, Spotify, Google maps. Resulta un auto sencillo de manejar, con buenos espacios para dejar cosas, un maletero de 475 litros de buena capacidad, es cómodo y confiable, como todo Hyundai. Se ve moderno y posee líneas que lo mantendrán vigente aunque pasen cinco años o más (salvo la parte trasera que se ve simple y con un focos algo anticuados).

Su precio no quedó muy atractivo versus el de su competencia. Si le damos un uso con mucha carretera notaremos que para ir a 120 km/hora va muy exigido su motor y eso lo hace ser más gastador y ruidoso (el tacómetro dejar ver que se acerca a las 4.000 rpm a 120 km/hora en quinta marcha). Por lo mismo, le falta una sexta marcha. Si sus dueños quieren llamar la atención el auto, busquen otra alternativa, es demasiado tradicional y no rompe esquemas. No se puede cambiar la radio del volante, tampoco tiene techo eléctrico vidriado ni un gafete para los lentes.

Competencia

Este modelo es la jugada de Hyundai para ir a pelear mercado al líder de los sedanes pequeños y que es el Chevrolet Sail. También hay otras alternativas en esta línea y que gozan de gran popularidad, como Renault Symbol, Suzuki Dzire, Volkswagen Voyage, Nissan Versa. También está Kia Soluto, con el que comparte plataforma de fabricación.