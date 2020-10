Estrena en Chile el SUV más grande de Subaru

La marca japonesa Subaru presento en Chile el Evoltis, SUV más grande de su historia, ingresando a la competencia en un segmento bastante interesante que es el de los SUV-D, donde se mide con modelos como el Mazda CX-9, el Ford Explorer o el Honda Pilot.

El nuevo Evoltis cuenta con una capacidad de maletero de 460 litros con las tres filas de asientos desplegadas, similar al espacio que se encuentra en un Forester. Con la última fila de asientos abatida, el espacio disponible aumenta considerablemente logrando una capacidad de 1.331 litros. Esto, le permite ser el único SUV de su segmento en Chile, en poder ofrecer una configuración de 7 y 8 asientos.

Leer también Adn motor Automotora refuerza a Lo Barnechea y la Reina sumándose al combate contra la pandemia de coronavirus Tiempo Libre ADN Motor: Subaru y su reputada gama EyeSight

El Evoltis es alimentado por un nuevo motor de 2.4 litros turbo que genera 256 hp, asociado a una transmisión automática Lineartronic CVT y que puede emular 8 velocidades.

La seguridad es un aspecto que Subaru no deja atrás en sus modelos y Evoltis no ha sido la excepción. El modelo llega con premios entre los que destacan el Top Safety Pick Plus de la IIHS, cinco estrellas de la NHTSA y otro premio extra por su máximo puntaje en prevención de accidentes frontales otorgado por la IIHS.

La venta formal del Evoltis comenzara en Noviembre, por el momento solo se puede acceder a una reserva en donde hay disponible 52 versiones Limited y 53 versiones Touring en stock. El precio parte desde los $37.990.000 (precio con bono de $2.000.000 solo para preventa). Luego de la preventa el precio parte de los $39.990.000