Valtteri Bottas acabó con la hegemonía de Lewis Hamilton y ganó el GP de Rusia

Este domingo por la mañana, se corrió la décima carrera de la temporada 2020 de la Fórmula 1, la que se disputó en el Circuito Internacional de Sochi, Rusia.

En ella, el finlandés Valtteri Bottas aprovechó una sanción que cayó sobre Lewis Hamilton para ser el más rápido y quedarse con la décima carrera de la máxima categoría del automovilismo.

Hamilton largaba primero, pero una sanción de cinco segundos hizo que terminara bajando muchos puestos, con lo que remató en el tercer lugar.

Bottas aprovechó aquello y se coronó en Rusia, terminando de paso con la hegemonía del británico, que buscaba su victoria número 91 e igual la marca de Michael Schumacher, la que deberá esperar dos semanas más.

El podio fue completado por el holandés de Red Bull, Max Verstappen quien terminó segundo. Ferrari por su parte tuvo una digna participación tras una mala jornada de clasificación el pasado sábado. Leclerc llegó sexto, mientras que Vettel lo hizo 13º.

Pese a no ganar, Hamilton sigue mandado en la clasificación general de pilotos con 190 puntos versus los 135 que alcanzó Bottas. Verstappen cierra el tercer lugar con 110 unidades.

La próxima carrera se correrá en Alemania, en el circuito de Nürburgring en el Gran Premio de Eifel. Será el fin de semana del 11 de octubre.

Yes, Valtteri!!! 💪

Bottas takes his second win of 2020! 🏁🏆👏

Max Verstappen comes home second, Lewis Hamilton takes third#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/IBqgTERm4q

— Formula 1 (@F1) September 27, 2020