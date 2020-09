Irá por el récord: Lewis Hamilton voló en Sochi y se quedó con la pole del GP de Rusia

Estuvo cerca de quedar fuera en la qualy dos, pero terminó volando en Sochi. El británico Lewis Hamilton de Mercedes se quedó con la pole del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 en su temporada 2020.

El campeón del mundo se anotó su 96° pole position, la segunda en el circuito cercano al Mar Negro e irá este domingo por otro récord en la categoría: Alcanzar las 91 victorias que ostenta, hasta este momento, el alemán Michael Schumacher.

A su lado, en el segundo lugar saldrá el holandés de Red Bull, Max Verstappen que sorprendió al finlandés Valtteri Bottas que será tercero en la parrilla. Al lado del piloto de Mercedes, estará el mexicano Sergio Pérez de Racing Point.

La decepción la volvieron a marcar los Ferreri. Sebastian Vettel destrozó su coche en la qualy dos y largará 15°, mientras que su compañero Charles Leclerc no pudo con un auto lento y remató en el 11° puesto.

La carrera arranca este domingo a las 08:10 horas de la mañana y tú podrás seguir todas las alternativas junto al equipo de ADN Deportes.

