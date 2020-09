Carrera de locos: Lewis Hamilton ganó el GP de la Toscana de F1

Era el debut del circuito en la Fórmula 1 y cumplió todas las expectativas de los fanáticos. El Gran Premio de la Toscana, en Italia, tuvo gran acción entre los pilotos y se consagró como una de las mejores de la temporada.

Lewis Hamilton se quedó con una carrera que partió con complicaciones. En la primera vuelta, Pierre Gasly y Max Verstappen se quedaron fuera por un choque entre ambos. Tuvo que salir el Safety Car y el relanzamiento fue peor.

Esto pues cuando se retiró el auto de seguridad, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Esteban Ocon y Carlos Sainz protagonizaron un accidente de que los dejó a todos fuera del circuito de Mugello.

Stroll is ok, and out of his car 👍

It looks like a rear left puncture caused him to come off track#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/1jHlFhoMOi

— Formula 1 (@F1) September 13, 2020