Lewis Hamilton consiguió la pole en el GP de la Toscana

Ya no es sorpresa. Lewis Hamilton se quedó con su cuarta pole position (95 de su carrera) consecutiva de la temporada 2020 de la Fórmula 1 y largará primero en el GP de la Toscana, Italia.

El inglés se impuso ante su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, quien había dominado las prácticas libres durante los últimos días.

De esta forma, nuevamente la escudería Mercedes se queda con el 1-2 de la parrilla, y serán secundados por los Red Bull de Max Verstappen y Alex Albon.

Por su parte, Ferrari tuvo de dulce y agraz en su carrera 1.000 en la categoría. Charles Leclerc saldrá quinto, mientras que Sebastian Vettel lo hará en la 14º posición.

Así las cosas, el GP de la Toscana tiene la parrilla lista para la carrera de este domingo, que comenzará a las 10:10 horas y podrás seguir todas las alternativas en ADN.cl.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole at Mugello! ⏱️

He's joined on the front row by team mate @ValtteriBottas @Max33Verstappen qualifies in P3 #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/1wYvWTvhUv

— Formula 1 (@F1) September 12, 2020