Sebastian Vettel será piloto de Aston Martin para la temporada 2021 de Fórmula 1

No tenía equipo para la próxima temporada hasta este jueves. El alemán Sebastian Vettel fue anunciado como piloto de la escudería Aston Martin para el 2021 en la Fórmula 1.

La marca inglesa regresa al circo de la máxima categoría del automovilismo después de seis décadas y lo hará en grande, primero reemplazando a Racing Point y ahora con el cuatro veces campeón del mundo como piloto titular.

Vettel suma cuatro títulos de F1 con Red Bull (2010, 2011, 2012 y 2013), 53 triunfos en grandes premios, tercero en la lista de todos los tiempos, a los que adiciona 67 podios y 57 pole position a lo largo de su carrera.

“Estoy encantado de compartir finalmente esta noticia emocionante sobre mi futuro. Estoy muy orgulloso de decir que me convertiré en piloto de Aston Martin en 2021. Es una aventura nueva para mí con una compañía de coches verdaderamente legendaria. Me han impresionado los resultados que ha logrado el equipo este año y creo en que el futuro parece todavía más brillante“, dijo Vettel en el comunicado oficial.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️

