Sigue el dominio: Lewis Hamilton se quedó con la pole en el GP de Italia

No hay quien los detenga. El dominio de la escudería Mercedes sigue plasmado fin de semana tras fin de semana en la máxima categoría del automovilismo, y este sábado volvió a quedar plasmado con la clasificación del Gran Premio de Italia, octava carrera de la temporada 2020.

Como era de esperar y demostrando el poderío en la temporada, Mercedes se volvió a quedar con los dos primeros puestos de la parilla para la carrera de este domingo. Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo de la pista, seguido por Valtteri Bottas.

Más atrás el español Carlos Sainz de McLaren sorprendió a todos e hizo historia consiguiendo su mejor clasificación rematando tercero. A su lado, estará el mexicano Sergio Pérez de Racing Point.

La sorpresa de la jornada, para mal, fue lo hecho por Ferrari. En una temporada para el olvido, este sábado también hicieron historia, pero al no meterse entre los primeros 10 puestos de la parilla, situación que no ocurría desde 1984 en el Gran Premio donde son locales: Leclerc saldrá 13° y Vettel 17°.

Así las cosas, la carrera arranca a las 09:10 de la mañana de este domingo y todas las alternativas de la carrera las podrás seguir por ADN.cl.

