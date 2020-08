Voló en Spa: Lewis Hamilton se quedó con el GP de Bélgica

Nuevamente, fue una carrera tranquila para Mercedes, de principio a fin. El piloto británico y actual campeón del mundo, Lewis Hamilton, se quedó con el GP de Bélgica, séptima fecha del mundial 2020.

El inglés, que el pasado sábado se quedó con la pole, no tuvo complicaciones para ser el más rápido del circuito, siendo acompañado en el podio por su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas y por el holandés Max Verstappen de Red Bull.

El inicio de la carrera tuvo algo de emoción, pese a que no hubo grandes cambios. Solo el australiano Daniel Ricciardo (Renault) estuvo cerca de quitarle el puesto a Verstappen, pero el piloto de Red Bull se mantuvo firme en la tercera posición.

Historia aparte fue lo sucedido con Ferrari, quienes partían 13º y 14º, y pese a que Leclerc partió bien llegando hasta el 7º puesto, los ya tradicionales problemas en estrategia y auto los dejó finalmente muy retrasados, con Vettel finalizando 13º y Leclerc 14º.

Así las cosas, Lewis Hamilton sigue con su camino a paso a firme para revalidar nuevamente el campeonato del mundo de la categoría, el que lidera con 157 puntos, versus las 110 unidades que completó Max Verstappen de Red Bull.

La siguiente carrera, la octava de la temporada, será la próxima semana en el mítico circuito de Monza en el Gran Premio de Italia.

BREAKING: @LewisHamilton wins at Spa! 🏁

He finishes ahead of Valtteri Bottas (P2) and Max Verstappen (P3) to take the 89th win of his F1 career 🏆#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/aofUlokT5S

— Formula 1 (@F1) August 30, 2020