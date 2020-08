Sin sorpresas: Lewis Hamilton se quedó con la pole del GP de Bélgica

Se habían mostrado como los más rápidos de las prácticas libres y este sábado lo volvieron a demostrar.

La escudería Mercedes, con Lewis Hamilton a la cabeza, se quedó con los dos primeros puestos de la grilla del Gran Premio de Bélgica, séptima fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1.

Fue el británico campeón del mundo, Lewis Hamilton quien hizo la vuelta más rápida al circuito y largará primero, acompañado por su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas.

Mas atrás, Max Verstappen de Red Bull sigue siendo el más cercano perseguidor a la escudería alemana y será tercero. A su lado estará el australiano Daniel Ricciardo de Renault.

Dentro de las decepciones estuvo Ferrari, quienes no lograron entrar a los primeros 10 puestos, por lo que largarán en los puestos 13º (Leclerc) y 14º (Vettel)

La carrera comienza este domingo a las 09.10 horas y podrás seguir los detalles a través de ADN.cl

