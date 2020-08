Fórmula 1 anunció nuevo circuito para la temporada 2020 y sumó 17 grandes premios confirmados

Disputadas seis fechas del campeonato mundial de Fórmula 1, la pandemia del Covid-19 no logró detener a la máxima categoría del automovilismo, que este martes informó novedades respecto al calendario.

Esto luego de que la organización del campeonato confirmara cuatro nuevas fechas para fin de temporada: Turquía, Bahréin y Abu Dhabi.

El Istanbul Park de Turquía (13-15 de noviembre) regresa al calendario después de nueve años sin estar presente en la máxima categoría, mientras que luego, se correrá dos veces en Sakhir, Bahréin (27-29 de noviembre / 4-6 de diciembre), para posteriormente finalizar la temporada 2020 en el Yas Marina de Abu Dhabi (11-13 de diciembre).

De esta manera, el mundial de Fórmula 1 queda con 17 carreras, de las cuales se han corrido seis y este fin de semana regresa con la séptima jornada en el Circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica.

BREAKING: The Turkish Grand Prix is back!

F1 will also be making two trips to Bahrain, before heading to Abu Dhabi in mid-December. #F1 pic.twitter.com/gmMjcWGiSg

— Formula 1 (@F1) August 25, 2020