Se acaba una era: Equipo Williams de Fórmula 1 fue vendido a empresa norteamericana

Un duro golpe recibieron este viernes los fanáticos de la Fórmula 1, luego de que la escudería Williams confirmara que fue vendida a la empresa de fondos de inversión norteamericana, Dorilton Capital.

La compañía, que no ha logrado sumar puntos ni como escudería, ni con sus pilotos en el actual mundial de Fórmula 1, anunció que “el equipo continuará compitiendo bajo la marca Williams, sin cambiar el nombre del chasis. Dorilton no tiene planes de trasladar al equipo de Grove, su hogar tradicional”, sostuvieron en un comunicado.

La marca, fundada en 1977 por Frank Williams, pasará a ser controlada por la firma norteamericana tras enfrentar una dura racha negativa a nivel económico y deportivo.

“Ahora hemos llegado a una conclusión y estamos encantados de que Dorilton sean los nuevos propietarios del equipo. Cuando comenzamos este proceso, queríamos encontrar un socio que compartiera la misma pasión y valores, que reconociera el potencial del equipo y que pudiera desbloquear su poder. En Dorilton sabemos que hemos encontrado exactamente eso”, dijo la hija de Frank Williams, Claire.

En lo mismo, la actual directora de la marca inglesa aseguró que “este puede ser el final de una era para Williams como equipo familiar, pero sabemos que está en buenas manos. La venta asegura la supervivencia del equipo pero, lo más importante, proporcionará un camino hacia el éxito“, cerró.

Cabe recordar que por la escudería han pasado pilotos como Keke Rosberg, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Nico Rosberg y Valtteri Bottas, dominando el circo de la categoría durante las décadas del 80 y 90.

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) August 21, 2020