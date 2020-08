Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio de España de F1

Fue una carrera tranquila para Mercedes, de principio a fin. El piloto británico y actual campeón del mundo, Lewis Hamilton, se quedó con el GP de España, sexta fecha del mundial 2020.

El inglés, que el pasado sábado se quedó con la pole, no tuvo complicaciones para ser el más rápido del circuito, siendo acompañado por el holandés Max Verstappen de Red Bull y cerrando el podio, el finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas.

El inicio de la carrera tuvo algo de emoción, cuando Verstappen y Lance Stroll aprovecharon la mala salida de Bottas para adelantarlo. Sin embargo, el finlandés logró recuperar posiciones, pero no así pasar al piloto de Red Bull.

La carrera tuvo un solo abandono, el de Charles Leclerc de Ferrari, quien tuvo problemas mecánicos con su coche. A destacar fue su compañero de equipo, Sebastian Vettel, quien largo en la posición 11 y terminó séptimo.

Así las cosas, Lewis Hamilton camina a paso firme a revalidar nuevamente su campeonato del mundo de la categoría, la que lidera con 132 puntos, versus las 95 unidades que completó Max Verstappen de Red Bull.

La siguiente carrera, la séptima de la temporada será en dos semanas más, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps del Gran Premio de Bélgica.

There’s no stopping @LewisHamilton today!

The Mercedes driver seals his 4️⃣th win of 2020 👏 Verstappen takes second, Bottas finishes third

#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/PAUD1qxOOE

— Formula 1 (@F1) August 16, 2020