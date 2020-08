Max Verstappen sorprendió a todos y se quedó con el GP 70° Aniversario de la F1

Era los favoritos, pero en Red Bull dijeron otra cosa. El Gran Premio 70° Aniversario de la Fórmula 1, máxima categoría del automovilismo mundial, celebró este domingo sus siete décadas de competición, y si bien la escudería Mercedes era la máxima favorita para quedarse con la carrera, el holandés Max Verstappen dijo lo contrario.

Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, ambos pilotos de la escudería alemana, partía en primera fila y tras la largada así se mantuvo con el holandés atento a cualquier error. Tras la primera parada en pits, Red Bull estuvo mejor y fue entonces cuando Verstappen pasó adelante, aprovechando además su buena estrategia de neumáticos que presentaron para la carrera.

De ahí en más, el piloto de Red Bull mantuvo su liderazgo en el circuito de Silverstone quedándose con la quinta carrera de la temporada, acompañado en el podio por Hamilton y Bottas, rompiendo de paso la hegemonía de Mercedes, quienes habían ganado las primeras cuatro carreras del 2020.

Con esto, Lewis Hamilton sigue al mando de la clasificación general tras la quinta fecha con 107 puntos, ahora escoltado por Max Verstappen que alcanzó las 77 unidades, superando por cuatro puntos al finlandés Valtteri Bottas.

BREAKING: @Max33Verstappen is the winner of our 70th Anniversary Grand Prix!

He holds off @LewisHamilton (P2) and @ValtteriBottas (P3) to take his first victory of the 2020 season 🏆#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/4bi7aZyGgn

— Formula 1 (@F1) August 9, 2020