Valtteri Bottas extendió su contrato con Mercedes hasta el 2021

Se venía especulando hace días y este jueves se concretó todo. El finlandés Valtteri Bottas firmó su extensión de contrato con la escudería alemana Mercedes AMG Petronas Motorsport para seguir siendo piloto de los campeones del mundo hasta el 2021.

Bottas, quien arribó a Mercedes en el 2017, irá por su quinta temporada con los alemanes, con la que ha logrado ganar cuatro Grandes Premios y su mejor resultado en un mundial fue el 2019 tras salir segundo tras el campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton.

“Estoy muy feliz de continuar en Mercedes en 2021 y seguir construyendo el éxito que hemos disfrutado juntos hasta ahora. Gracias a todos en el equipo y la familia Mercedes por su continuo apoyo y confianza. Estoy muy orgulloso de representar a este gran equipo“, esgrimió Bottas a través de un comunicado de la escudería.

💬 "I'm confident that today I'm the strongest I've ever been, but I can always raise the bar. Mercedes embraces the same philosophy: They always want to get better and are always hungry for more." – @ValtteriBottas #BottasAnnounced

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 6, 2020