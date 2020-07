Fórmula 1 confirmó dos casos de Covid-19 positivo en los primeros días del GP de Hungría

Pese a todas las dificultades que se han presentado en la temporada a partir de la pandemia del Covid-19, la Fórmula 1 regresó hace dos fines de semana y el presente, disputará el Gran Premio de Hungría, válido por la tercera fecha del campeonato mundial

En ello y en medio de las prácticas oficiales de este viernes, la organización de la carrera informó que dos personas dieron positivo entre los casi cinco mil test de PCR que realizaron previo a la competencia. Aseguraron que dichos casos no participaron de las dos carreras anterior, por lo que se presume que se podría tratar de trabajadores del circuito de Hungaroring.

“De estos test, dos personas dieron positivo. Estas dos personas no estaban presentes en Austria y fueron retiradas de sus operaciones y aisladas. El seguimiento de los contactos cercanos se completó y también se realizó el aislamiento“, indicaron desde la organización de la carrera.

Ante los casos, Fórmula 1 confirmó lo que adelantó al inicio de la temporada, y es que no suspenderán ni una carrera pues disponen de los protocolos necesarios para aislar a los casos contagiados con el virus.

