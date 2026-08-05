;

Sistema frontal en La Araucanía: más de 9 mil personas permanecen aisladas y anuncian nuevas nevadas

El balance de la emergencia cifra en 24.424 los afectados en la región.

Ruth Cárcamo

Matías Gallegos

Sistema frontal en La Araucanía: más de 9 mil personas permanecen aisladas y anuncian nuevas nevadas

Sistema frontal en La Araucanía: más de 9 mil personas permanecen aisladas y anuncian nuevas nevadas

05:32

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Región de La Araucanía se prepara para una nueva fase del sistema frontal. Entre este viernes y sábado continuarán las lluvias y, además, se esperan nevadas en sectores del valle, la precordillera y la cordillera, según advirtió Meteored.

En ese contexto, la Delegación Presidencial Regional entregó un nuevo balance de la emergencia. El número de personas aisladas aumentó a 9.107, mientras que la cifra de afectados asciende a 24.424 en toda la región.

Revisa también

ADN

Asimismo, el reporte da cuenta de 2.522 viviendas con daño menor, 352 con daño mayor y 155 inmuebles que aún permanecen en evaluación. A ello se suman 31 caminos interrumpidos o restringidos, lo que dificulta el acceso a diversas localidades.

Angol concentra gran parte de la emergencia

Una de las comunas más afectadas es Angol, donde el balance oficial registra 178 personas afectadas y 1.127 damnificados, además de seis albergados.

También se contabilizan 41 viviendas con daño menor y 290 con daño mayor, situación que motivó la visita del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien se trasladará al lugar durante la jornada para evaluar los daños.

ADN

Iván Poduje | Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

Carahue sigue bajo el agua

Otra de las zonas que mantiene la preocupación de las autoridades es Carahue. Según relatan los vecinos, el agua permanece en las calles desde hace cinco días debido al desborde del río Imperial.

En la comuna, 35 viviendas continúan inundadas y el nivel del agua supera el metro y medio en algunos sectores, sin que hasta ahora se observe un descenso significativo.

Contenido patrocinado

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

Pagos de hasta $250.000 en agosto: La lista completa de bonos y cómo revisar tu fecha de cobro

&#039;Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo&#039;

'Qué suerte que uno sabe guardar secretos porque si hablara, habría relaciones que durarían hasta hoy mismo'

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

El inesperado mensaje que Gabriel Boric le mandó a Cony Capelli

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Todos lo odian, pero Steve Harris revela el único detalle que habría salvado este polémico disco de Iron Maiden

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Dominga López, finalista de Miss Universo Chile: “La preparación mental sí es la más importante”

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

Después de más de 40 años, una histórica banda chilena abre un nuevo capítulo con disco inédito

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

El Teleférico Bicentenario revela un detalle clave: así funcionará el viaje de 13 minutos entre Providencia y Huechuraba

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

Lanzaron un éxito gigante en los 90, se separaron y hoy lanzan su primera canción en 28 años: Así es como suena

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

El actor que impactó a Chile con una de las interpretaciones más crudas de la TV

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

La Combo Tortuga destapó una historia que pocos conocían de sus primeros años: Uno de los shows más insólitos de su carrera

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad