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Sistema frontal en La Araucanía: más de 9 mil personas permanecen aisladas y anuncian nuevas nevadas

La Región de La Araucanía se prepara para una nueva fase del sistema frontal. Entre este viernes y sábado continuarán las lluvias y, además, se esperan nevadas en sectores del valle, la precordillera y la cordillera, según advirtió Meteored.

En ese contexto, la Delegación Presidencial Regional entregó un nuevo balance de la emergencia. El número de personas aisladas aumentó a 9.107 , mientras que la cifra de afectados asciende a 24.424 en toda la región.

Asimismo, el reporte da cuenta de 2.522 viviendas con daño menor, 352 con daño mayor y 155 inmuebles que aún permanecen en evaluación. A ello se suman 31 caminos interrumpidos o restringidos, lo que dificulta el acceso a diversas localidades.

Angol concentra gran parte de la emergencia

Una de las comunas más afectadas es Angol, donde el balance oficial registra 178 personas afectadas y 1.127 damnificados, además de seis albergados.

También se contabilizan 41 viviendas con daño menor y 290 con daño mayor, situación que motivó la visita del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien se trasladará al lugar durante la jornada para evaluar los daños .

Iván Poduje | Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Carahue sigue bajo el agua

Otra de las zonas que mantiene la preocupación de las autoridades es Carahue. Según relatan los vecinos, el agua permanece en las calles desde hace cinco días debido al desborde del río Imperial.