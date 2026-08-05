Su tercera formalización por Caso Convenios: Alberto Larraín es imputado por apropiación indebida en arista del Biobío

Este miércoles inició la formalización de Alberto Larraín, exdirector ejecutivo de Fundación ProCultura, y de María Constanza Gómez, representante legal de la organización, por el delito de apropiación indebida en la arista Biobío del denominado caso Convenios.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, sostiene que los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 en Concepción. En esta causa se indaga un convenio suscrito mediante trato directo entre el GORE del Biobío, entonces liderado por el exgobernador Rodrigo Díaz, y Fundación ProCultura.

El convenio bajo investigación asciende a $2.553 millones y estaba destinado a ejecutar el proyecto “Competitividad de la oferta turística y creativa, puesta en valor de la identidad cultural del Biobío”.

Esta corresponde a una de las siete aristas que involucran a la fundación en distintas regiones del país. En conjunto, los convenios investigados superan los $6.000 millones .

Defensa cuestiona la investigación

Durante la primera jornada de la audiencia, la defensa de Alberto Larraín cuestionó el desarrollo de la investigación.

Se espera que la audiencia de formalización se extienda durante varios días, debido al volumen de antecedentes que presentará la Fiscalía para sustentar las imputaciones contra los acusados.