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Se alarga la formalización por el Caso Sartor: defensa de Clark fija tiempo para su defensa y querellantes estiman sus eventuales años de cárcel

El expresidente de Azul Azul insistió en no sentirse responsable de una serie de delitos de los cuales ha sido acusado por Fiscalía.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

Se alarga la formalización por el Caso Sartor: defensa de Clark fija tiempo para su defensa y querellantes estiman sus eventuales años de cárcel

Se alarga la formalización por el Caso Sartor: defensa de Clark fija tiempo para su defensa y querellantes estiman sus eventuales años de cárcel / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este martes se desarrolló la cuarta jornada de formalización por el Caso Sartor, incluyendo entre los imputados al expresidente de Azul Azul, Michael Clark.

En esta jornada, expusieron ocho de los 17 querellantes, quienes alegaron en sus fundamentos para que se persiga penalmente a los directivos que integraban la administradora general de fondo.

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Uno de los abogados querellantes planteó que, bajo en su estimación, considerando los delitos de administraciones desleales reiteradas, entrega de información falsa, negociación incompatible, fraude por omisión de la OPA, lavado de activos y contrato simulado, todo ello implica, en un escenario favorable, 21 años y 4 días de prisión para Clark.

Sin embargo, sostuvo que, si la justicia tomase en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el expresidente de Azul Azul se expone a 40 años de cárcel.

“Empatizo con la gente que está sufriendo y que perdió sus ahorros. Yo estoy tranquilo, creo que no soy parte de esas responsabilidades. Queda mucho paño que cortar”, sostuvo Clark ante la prensa una vez que finalizó la jornada.

El proceso de formalización continuará extendiéndose, considerando que recién mañana miércoles terminarán de alegar los abogados querellantes.

La proyección apunta a que este proceso no terminará esta semana, tomando en cuenta los plazos que, a contar de este jueves, se tomará la defensa de cada uno de los abogados en exponer sus argumentos.

Bernardo Rosenberg, el encargado de defender a Michael Clark, explicitó que su alegato tardará cerca de cuatro horas. Se proyecta que el veredicto recién se podría entregar el miércoles 12 de agosto, en el mejor de los casos.

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