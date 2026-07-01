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Impactante denuncia de maltrato animal: encuentran a perro galgo ahorcado y colgado de un árbol en Marchigüe

El caso fue difundido por un rescatista animalista, mientras que el municipio llamó a denunciar cualquier antecedente ante Carabineros, la PDI o el Ministerio Público.

Cristóbal Álvarez

Impactante denuncia de maltrato animal: encuentran a perro galgo ahorcado y colgado de un árbol en Marchigüe

Un grave caso de maltrato animal generó indignación en la comuna de Marchigüe, región de O’Higgins, luego de que se difundiera la imagen de un perro galgo encontrado ahorcado en un árbol.

El hecho fue denunciado públicamente por el activista y rescatista Luis Martínez, conocido en redes sociales como Luis Galgo, quien compartió la fotografía del animal y apuntó directamente contra el municipio por la situación.

¡Municipalidad de Marchigüe por favor! ¡No es primera vez que en ese preciso lugar dejen morir tantos galgos! Exigimos que vayan al lugar y salgan a dar algún comunicado para advertir a sus vecinos que estas atrocidades son totalmente condenables. ¡Marchigüe tiene un alto índice de maltrato en galgos!”, señaló.

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El rescatista también afirmó que otro de los galgos que ha seguido de cerca fue encontrado en el mismo sector, luego de haber sido abandonado con la presunta intención de dejarlo morir.

No puede ser que ahora hagan esto en Chile, así como en España es habitual que ahorquen a los galgos por no servirles”, agregó Martínez.

Respuesta de la Municipalidad de Marchigüe

Tras la viralización del hecho, la Municipalidad de Marchigüe emitió un comunicado en redes sociales, donde condenó el caso y aseguró que recopilará los antecedentes disponibles para entregarlos a las autoridades.

“Hemos tomado conocimiento sobre un hecho de maltrato animal y solicitaremos los antecedentes para ponerlos a disposición de las autoridades competentes”, señalaron desde la casa edilicia.

En esa línea, el municipio llamó a quienes tengan información, fotografías o testigos a realizar la denuncia correspondiente ante Carabineros, la PDI o el Ministerio Público.

“Si alguna persona cuenta con información, fotografías o testigos que permitan identificar a los responsables, le pedimos que realice la denuncia ante Carabineros, la PDI o el Ministerio Público, ya que son los organismos facultados para investigar estos hechos y perseguir las responsabilidades penales”, expresaron.

Desde el municipio también precisaron que sus atribuciones se limitan a promover la tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, mediante acciones de educación, esterilización, registro y apoyo preventivo.

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección y el bienestar animal, colaborando en todo lo que la ley nos permite y promoviendo que estos hechos sean investigados y sancionados conforme a derecho”, cerraron.

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