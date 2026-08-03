Rechazó a Colo Colo, se fue a Argentina y ahora vive un calvario: la FIFA le impide debutar

Antes del flamante fichaje de Vozinha, el principal candidato por Colo Colo para reforzar su portería era Santiago Mele. El arquero uruguayo tenía acordado su arribo al Estadio Monumental, pero cambió de opinión y finalmente optó por continuar su carrera en Independiente de Avellaneda.

El conjunto argentino ya presentó oficialmente al guardameta charrúa y lo sumó al plantel dirigido por Gustavo Quinteros. Sin embargo, el ex Monterrey todavía no puede ser habilitado para disputar partidos oficiales con la camiseta del “Rojo”.

La razón es que la FIFA sancionó a Independiente con una inhibición que le impide inscribir refuerzos hasta que salde una deuda de un millón de dólares más intereses con Olimpia de Paraguay, correspondiente al traspaso del defensor Facundo Zabala.

En ese escenario, el contrato de Mele ya fue presentado ante la AFA, pero el registro del préstamo quedó interrumpido en el sistema TMS de la FIFA, dejando al portero sin autorización para competir oficialmente hasta que el club levante la sanción vigente.

El uruguayo quedó fuera de la convocatoria de Independiente para el duelo de este lunes frente a Vélez Sarsfield, por la tercera fecha del Torneo de Clausura argentino. En su lugar, Rodrigo Rey se mantuvo como titular en el “Rojo”, mientras que Mele deberá esperar que se destrabe la situación administrativa para comenzar a competir por el puesto.