Tras pérdida de actas: Medio Ambiente invalida consulta indígena sobre nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

Un sorpresivo escenario judicial y administrativo enfrenta la implementación de la nueva institucionalidad ambiental del país. El Ministerio del Medio Ambiente emitió la Resolución Exenta N.º 4158, con fecha 27 de julio de 2026, la cual formaliza el inicio de un procedimiento de invalidación sobre los actos administrativos que declararon el cierre de la consulta indígena asociada a la Ley N.º 21.600.

El motivo de esta drástica medida es el extravío del listado original de firmas de los representantes que suscribieron el Acta de Acuerdos y Desacuerdos. En conversación con el programa Tu Nuevo ADN, el abogado y docente especializado en derecho ambiental, Ezio Costa, calificó el hecho como “grave” y detalló las complejas implicaciones de este vuelco.

Un extravío insólito y el intento fallido de reconstitución

De acuerdo con los antecedentes ministeriales, la pérdida documental ocurrió tras el Diálogo Nacional realizado el 20 de diciembre de 2025. La administración anterior de la exministra Maisa Rojas no incorporó el listado físico de firmas al expediente oficial de la consulta.

Al asumir la actual gestión del presidente José Antonio Kast, se ordenó a los secretarios regionales ministeriales (Seremis) iniciar un proceso de reconstitución de firmas en terreno. No obstante, este esfuerzo no logró reconstruir la totalidad del respaldo documental necesario, dejando inconsistencias insalvables en la trazabilidad de los acuerdos.

Para Ezio Costa, la desaparición del documento es un hecho difícil de asimilar en la era digital. “Me suena muy extraño que se hayan perdido estas firmas y que eso lleve a la anulación del proceso”, sostuvo el especialista en Tu Nuevo ADN, agregando que en cualquier actividad pública es de sentido común conservar respaldos fotográficos o digitales de los asistentes.

El abogado recalcó la necesidad de realizar una investigación profunda para determinar en qué punto de la cadena de custodia se perdió el papel y por qué no existe una sola copia o registro en la nube que permita validar los acuerdos de forma rápida.

El riesgo de nuevos retrasos y la urgencia de los reglamentos

La posible anulación del cierre de la consulta indígena abre interrogantes sobre el calendario del SBAP, cuyo traspaso de áreas silvestres protegidas desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ya se había postergado desde el 1 de agosto de 2026 hacia marzo de 2027. Costa aclaró que este incidente no debería paralizar el funcionamiento del servicio como tal.

Anulación de la conusulta

En las última horas se dio a conocer que el ministerio de Medio Ambiente resolvió iniciar un procedimiento de invalidación con el objetivo de corregir las inconsistencias detectadas, resguardar los derechos de los pueblos indígenas y asegurar una implementación sólida y legítima del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

En un comunicado señalan que “la administración anteriorextravió el listado original de firmas de los representantes indígenas que suscribieron el Acta de Acuerdos y Desacuerdos, documento que no fue incorporado al expediente oficial del proceso”.

“Esta medida busca corregir las irregularidades detectadas, garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer los estándares de legalidad, transparencia y trazabilidad administrativa que deben regir procesos de esta relevancia pública”, cierran desde el ministerio.