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La inusual alerta sanitaria en Estados Unidos: confirman las primeras muertes por severo brote de diarrea explosiva

Las víctimas presentaban patologías previas que se agravaron tras contraer ciclosporiasis. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) monitorean más de 18 mil casos a nivel nacional.

Mario Vergara

La inusual alerta sanitaria en Estados Unidos: confirman las primeras muertes por severo brote de diarrea explosiva

La inusual alerta sanitaria en Estados Unidos: confirman las primeras muertes por severo brote de diarrea explosiva / Boston Globe

Las autoridades sanitarias del estado de Michigan confirmaron este lunes el fallecimiento de dos personas a causa de un masivo brote de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal transmitida a través del consumo de alimentos o líquidos contaminados con el parásito microscópico Cyclospora. Estos decesos son los primeros registrados en el marco de una crisis sanitaria que afecta a varios estados de Estados Unidos, vinculada al consumo de lechugas contaminadas.

De acuerdo con los registros médicos proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, ambas víctimas padecían patologías preexistentes de carácter importante. Su cuadro clínico se agravó severamente por los efectos directos de la infección, particularmente por la deshidratación aguda y debilidad muscular derivadas de la grave sintomatología intestinal que caracteriza a este parásito.

Si bien las autoridades enfatizaron que las muertes por ciclosporiasis son un evento inusual y que la infección “generalmente no es una enfermedad mortal”, la magnitud del contagio ha encendido las alertas. La enfermedad, que se contrae por el contacto con alimentos contaminados con heces humanas, puede extenderse desde unos pocos días hasta varias semanas, y su tratamiento base requiere la administración de antibióticos.

El alcance nacional y el origen del brote

Desde que estalló la emergencia a principios del pasado mayo, solo en Michigan se han contabilizado 11.234 casos, de los cuales 193 han requerido hospitalización. A nivel nacional, el panorama es igualmente complejo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han identificado más de 18.000 cuadros de ciclosporiasis autóctona durante esta temporada. De ese total, 6.707 ya han sido confirmados, mientras que otros 11.500 permanecen bajo análisis de laboratorio para determinar si la infección fue adquirida dentro del territorio estadounidense.

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La trazabilidad del brote ha sido un desafío para los organismos sanitarios. Hace algunas semanas, se inició una investigación sobre la cadena de comida rápida Taco Bell por su presunta relación con contagios en al menos nueve estados. Sin embargo, las indagatorias derivaron hacia un problema estructural en la cadena de suministro vegetal.

El foco se centró en la empresa agroalimentaria Taylor Farms, la cual emitió un comunicado aclaratorio: “El 17 de julio, Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en el centro de México que había sido identificada como la posible fuente de uno de los brotes recientes de Cyclospora. Los productos que se encuentran actualmente a la venta no son los afectados”.

Aunque los picos de ciclosporiasis suelen registrarse durante la primavera y el verano en Norteamérica, el volumen de este año se disparó de forma anómala producto de esta contaminación específica. Pese a las cifras y los recientes decesos, Laina Stebbins, portavoz del Departamento de Salud de Michigan, entregó un pronóstico cautelosamente optimista: “Tenemos cada vez más confianza en que el brote está disminuyendo”.

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