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Detienen al suegro de Carlos Palacios en operativo antidroga: Fiscalía indaga posible vínculo

El imputado era uno de los principales objetivos de una investigación por narcotráfico. Parte de la droga y dos armas fueron encontradas en una vivienda arrendada y vinculada al futbolista.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Detienen al suegro de Carlos Palacios en operativo antidroga: Fiscalía indaga posible vínculo

Detienen al suegro de Carlos Palacios en operativo antidroga: Fiscalía indaga posible vínculo

02:57

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El suegro del futbolista de Boca Juniors, Carlos Palacios, fue detenido en Peñaflor durante un operativo antidrogas que permitió incautar 75 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína.

La investigación es desarrollada por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur.

Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el imputado fue registrado llegando a un inmueble de La Florida para descargar la droga. En esa misma propiedad fueron encontradas dos pistolas marca Glock. Posteriormente, los investigadores obtuvieron una orden judicial y concretaron su captura.

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Fiscalía deberá establecer si existe algún vínculo de Carlos Palacios

El jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, Alex Cortés, explicó que el detenido era seguido desde hace tiempo. “El suegro de este jugador era uno de los blancos principales que estaba siendo investigado. Esta es una investigación que ya tenía larga data, en donde incluso ya se había incautado droga con anterioridad”, señaló.

El fiscal agregó que hasta ahora no había sido posible acreditar un contacto directo del investigado con sustancias ilícitas. “En esta ocasión así lo fue, a través del trabajo que realiza la Policía de Investigaciones, mediante la Brigada Antinarcóticos, donde fue finalmente detenido con una importante cantidad de droga”, sostuvo.

Respecto de Palacios, Cortés afirmó que las diligencias deberán determinar si tuvo alguna participación o conocimiento de los hechos. “La investigación continúa y se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas”, indicó.

La vivienda de La Florida donde fueron halladas la droga y las armas no sería propiedad del jugador, sino que estaría arrendada. Sin embargo, el persecutor confirmó que se encuentra asociada a Palacios.

“Es un inmueble que se le vincula cuando él se encuentra en Chile de paso, en el último tiempo, por lo menos”, cerró.

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