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Concurso: ¿Quieres ir a ver a Rubén Blades este 14 de agosto en Chile? En ADN te regalamos entradas

La leyenda de la música latina ofrecerá un concierto especial donde interpretará su premiado álbum Fotografías.

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Concurso: ¿Quieres ir a ver a Rubén Blades este 14 de agosto en Chile? En ADN te regalamos entradas

Concurso: ¿Quieres ir a ver a Rubén Blades este 14 de agosto en Chile? En ADN te regalamos entradas / Mariano Regidor

Vuelve uno de los máximos exponentes de la salsa y en ADN tenemos un concurso para que puedas ir a verlo. Rubén Blades se presentará el viernes 14 de agosto en el Movistar Arena a las 20:00.

La leyenda de la música latina ofrecerá un concierto donde interpretará su premiado álbum Fotografías, junto a los clásicos que han marcado más de 50 años de trayectoria como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones, Amor y Control y canciones fundamentales de discos como Siembra y Buscando América.

Si quieres ver al poeta de la salsa, que viene a presentarse en el marco de su “Fotografías Tour” y como parte del inicio de su ciclo de despedida de las giras, en ADN te regalamos entradas

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