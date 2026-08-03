Concurso: ¿Quieres ir a ver a Rubén Blades este 14 de agosto en Chile? En ADN te regalamos entradas
La leyenda de la música latina ofrecerá un concierto especial donde interpretará su premiado álbum Fotografías.
Vuelve uno de los máximos exponentes de la salsa y en ADN tenemos un concurso para que puedas ir a verlo. Rubén Blades se presentará el viernes 14 de agosto en el Movistar Arena a las 20:00.
La leyenda de la música latina ofrecerá un concierto donde interpretará su premiado álbum Fotografías, junto a los clásicos que han marcado más de 50 años de trayectoria como Pedro Navaja, Plástico, Decisiones, Amor y Control y canciones fundamentales de discos como Siembra y Buscando América.
Si quieres ver al poeta de la salsa, que viene a presentarse en el marco de su “Fotografías Tour” y como parte del inicio de su ciclo de despedida de las giras, en ADN te regalamos entradas
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