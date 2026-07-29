Temblor se percibe en Santiago y Valparaíso hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Un sismógrafo marca línea sobre el papel, al detectar un sismo. / kickers

Pasadas las 10:00 horas de este miércoles, un temblor se percibió en la zona central de Chile.

Según informó Senapred, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,8.

En tanto, su epicentro se ubicó a 36 kilómetros al noroesta de El Tabo, en la región de Valparaíso.

El sismo también se percibió en localidades como Viña del Mar, Limache, y Santiago, en la región Metropolitana.