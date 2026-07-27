Un registro difundido durante este lunes mostró la formación de un tornado en Chillán Viejo, Región de Ñuble.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el fenómeno se habría desarrollado durante la jornada y causó asombro entre quienes lograron observarlo.

En ese sentido, y según pudo averiguar Radio ADN, ya serían 3 los tornados registrados en la zona.

Tanto el origen como las características del fenómeno deberán ser confirmados mediante el análisis de especialistas.

Hasta el momento, no hay reportes de daños o herido” producto del evento. Los organismos correspondientes se mantienen atentos ante la eventual aparición de nuevos antecedentes.