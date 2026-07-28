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Planetario USACH regala botellas con diseño de constelaciones: te contamos cómo obtenerlas

Los visitantes recibirán de regalo una botella reutilizable con diseño de constelaciones de Elige Vidrio.

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Planetario USACH regala botellas con diseño de constelaciones: te contamos cómo obtenerlas

Desde este fin de semana, el público que vaya a ver películas al Planetario Usach recibirá de regalo una botella reutilizable con diseño de constelaciones de Elige Vidrio.

¿Qué son las constelaciones? En la antigüedad, la humanidad plasmó todos sus pensamientos, ideas y temores en el cielo uniendo las estrellas con líneas imaginarias, creando dibujos.

Estos trazos en el cielo se llaman constelaciones y sirvieron además para orientarse de noche, para medir el tiempo y como un libro de mitologías. Distintas civilizaciones han imaginado y creado sus propias constelaciones.

Los que vayan a ver la película Bot y Lu: Misión H2O y los musicales inmersivos Alturas de Machu Picchu, Las Estrellas de Van Gogh, Pink Floyd, Los Beatles y Coldplay por el Universo recibirán una botella reutilizable que regala Planetario USACH con distintas constelaciones.

Las figuras en el cielo

Sagitario es una de las llamadas “constelaciones zodiacales”. Si miramos en su dirección estamos mirando hacia el centro de la Vía Láctea, donde hay un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A*.

El Centauro se encuentra cerca del Polo Sur celeste y en una de sus patas está la estrella más cercana a la Tierra después del Sol: Próxima Centauri.

La Cruz del Sur es la más pequeña de las 88 constelaciones oficiales y nos permite encontrar el Sur como una verdadera brújula en el cielo.

Una de las constelaciones más famosas es la de Orión, un grupo de estrellas que forman la figura de un cazador. En la mitología griega, Orión era el gran cazador que se jactaba de ser capaz de capturar a toda clase de animales.

Además en la botella que regala Planetario están dibujadas las constelaciones de Can Mayor, Carina, Hydra, Escorpión y Tauro.

Esta es la cartelera de sábados y domingos:

11.00 Bot y Lu: Misión H2O

12.00 Dinosaurios

13.00 Pequeño Planeta Perfecto

15.00 3,2,1 Despegue!

16.00 Dinosaurios

17.00 Alturas de Macchu Picchu (sábados)

17.00 Coldplay por el Universo (domingos)

18.00 Las Estrellas de Van Gogh (sábados)

19.30 Pink Floyd por el Universo: The Dark Side of The Moon (viernes 7 y21)

19.30 Los Beatles por el Universo (viernes14 y 28)

Las entradas de las películas de 11 a 16 horas tienen un precio de $5.500 para niñas, niños y adulto mayor y $6.000 para adultos. Las entradas para los musicales de las 17, 18 y 19.30 horas tienen un valor de $14.000 (precio único para todas las edades).

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