Lanzan libro que reúne 68 proyectos de arte ecológico en Chile y mapea su historia desde el siglo XIX

Un inédito mapeo histórico y contemporáneo sobre el creciente movimiento del arte ecológico en el país es la premisa central de Recolección. Artes en defensa de la naturaleza en Chile. El libro, publicado por Fundación Mar Adentro con el apoyo del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), será lanzado oficialmente el próximo jueves 30 de julio, a las 18:30 horas, en dependencias del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), ubicado al interior del Parque Quinta Normal.

Concebida como un archivo dinámico, inconcluso y abierto, la obra aborda la creciente integración entre las artes visuales contemporáneas, las ciencias y el activismo ambiental. Para ello, la publicación despliega siete ensayos, una guía metodológica para crear proyectos por la naturaleza, un relato fotográfico y 68 reseñas de artistas, colectivos y obras desarrolladas a lo largo del territorio nacional. Asimismo, presenta una línea de tiempo que destaca los principales hitos de esta convergencia desde comienzos del siglo XIX hasta la actualidad.

La propuesta fue elaborada por un equipo interdisciplinario compuesto por la curadora Maya Errázuriz, la comunicadora de las ciencias Nélida Pohl y la historiadora del arte Catalina Valdés. En su análisis, las editoras identifican una intensificación de estas prácticas desde la década de 1970 y destacan que la creación artística de los pueblos originarios representa el primer gran precedente de esta convergencia. Además, recalcan que el arte socioambiental asume un carácter relacional que deshace las lógicas de la autoría individual tradicional.

Diálogo interdisciplinario ante la emergencia climática

El texto plantea que, ante la actual triple crisis planetaria, marcada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, la respuesta no puede provenir de una sola disciplina o campo de acción. El prólogo, a cargo de la ecologista Sara Larraín, hace un enfático llamado a articular narrativas de resistencia (“artivismo”) y a conformar una sólida “red ecológica” entre el arte, la ciencia y la ciudadanía para promover transformaciones sociales urgentes.

A través de ensayos centrales, diversos autores profundizan en este cruce de saberes:

Consuelo Biskupovic y Gabriela Simonetti-Grez abordan las genealogías de una “ciudadanía ecológica” participativa, recordando movimientos de los años 70 impulsados por pensadores como Manfred Max-Neef y Manuel Baquedano.

Pablo Chiuminatto y Sofía Rosa evalúan los desplazamientos del lenguaje y las apropiaciones conceptuales en torno a la palabra ecosistema desde las humanidades ambientales.

Camila Marambio y Bárbara Saavedra relatan la experiencia de integrar cultura ancestral, arte y ciencia para la conservación de los bosques en el Parque Karukinka, Región de Magallanes.

Fernanda Oyarzún analiza los imaginarios ecológicos y la evolución histórica de la ilustración científica desde la llegada de Claudio Gay en 1828.

Cristián Vargas Paillahueque reflexiona sobre la comprensión de la naturaleza en la cultura mapuche y el potencial resignificador de las formas de vida ancestrales frente al ecologismo.

Carolina Castro Jorquera indaga en el rol de la institucionalidad y de centros como el IEB y CIGIDEN, mientras que Carla Pinochet Cobos advierte sobre los riesgos del extractivismo cognitivo de los saberes indígenas.

El evento de lanzamiento contará con la presencia de las tres editoras, junto con las presentaciones de Sara Larraín y la curadora María Luisa Murillo. Finalmente, la obra incluye una dedicación póstuma al académico y artista Pablo Chiuminatto, uno de los autores de los ensayos, y a Rodrigo Moren, fundador de Librería Libro Verde, quienes apoyaron entusiastamente el proyecto en sus inicios.