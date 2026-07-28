Cámaras, vigilancia y nuevos protocolos: el plan de la escuela tras el ataque a estudiante de 2° básico en La Granja

La Escuela Islas de Chile, en la comuna de La Granja, dio a conocer un plan de medidas para reforzar la seguridad del establecimiento luego del violento ataque con arma blanca que sufrió una estudiante de 7 años al interior del recinto el pasado 27 de julio.

A través de un comunicado, el establecimiento informó que, tras la emergencia, activó de inmediato los protocolos de accidentes escolares y convivencia, además de brindar primeros auxilios a la menor lesionada, activar el Seguro Escolar y trasladarla al Hospital Padre Hurtado.

Asimismo, indicó que la segunda estudiante involucrada quedó bajo resguardo del equipo de convivencia mientras se realizaban las primeras diligencias.

El colegio también confirmó que denunció el hecho a Carabineros y que ha colaborado con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y otras autoridades, entregando todos los antecedentes requeridos para la investigación.

La declaración se conoce luego de que la madre de la víctima denunciara que su hija, alumna de segundo básico, recibió nueve puñaladas y acusara que inicialmente el establecimiento minimizó la gravedad de las lesiones al informarle que se trataba de “una cortadita”. La mujer también cuestionó la falta de información sobre la estudiante agresora y aseguró que existían antecedentes de episodios de violencia en el recinto.

“Me dijeron que era una cortadita y tenía nueve puñaladas”: madre de la niña atacada en La Granja apunta contra el colegiohttps://t.co/BkxFDVVepO — Radio ADN (@adnradiochile) July 27, 2026

Como parte de las medidas preventivas, la escuela anunció una revisión integral de las condiciones de seguridad, con especial foco en los baños y otros espacios considerados de riesgo. Además, instalará nuevas cámaras de vigilancia en sectores estratégicos, reforzará la supervisión durante recreos y conformará una Mesa de Seguridad y Convivencia Escolar integrada por directivos, docentes, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes, representantes del Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral y organismos de seguridad cuando corresponda.

El establecimiento agregó que continuará recibiendo apoyo jurídico, técnico y psicosocial del Servicio Local de Educación Pública Gabriela Mistral, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.