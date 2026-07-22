Dólar vuelve a subir en Chile: qué está pasando y por qué podría seguir aumentando

El recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente volvió a presionar a los mercados internacionales y llevó al dólar a iniciar este miércoles al alza en Chile, en medio de un fuerte avance del precio del petróleo.

A las 09:16 horas, la divisa estadounidense registraba un incremento de $3,2, ubicándose en $937,2 vendedor y $936,8 comprador en el mercado cambiario local.

El movimiento ocurre mientras el petróleo Brent superó los US$95 por barril, impulsado por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, la paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz y las amenazas de que el conflicto se extienda hacia el mar Rojo.

“El principal foco de los mercados sigue siendo la escalada geopolítica en Medio Oriente”, explicó Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

En paralelo, el cobre cerró con un alza de 0,28% en la Bolsa de Metales de Londres, tras cotizarse en US$6,30 la libra, su mayor nivel desde el pasado 3 de junio. El avance del metal podría entregar respaldo al peso chileno y contener una mayor subida del dólar.

Ignacio Mieres, jefe de análisis de XTB, anticipó una jornada de mayor volatilidad y proyectó que el tipo de cambio se moverá en un rango de entre $932 y $940.

Los mercados también estarán atentos a la publicación de los resultados financieros de Alphabet, Tesla e IBM, considerados relevantes para medir si se mantiene el optimismo en torno al sector tecnológico y la inteligencia artificial.