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GOPE detiene al “Panda” por ataque armado contra dos carabineros en Lo Espejo

El sujeto fue detenido durante un operativo del GOPE y OS9. Es investigado por un ataque contra dos funcionarios policiales ocurrido el pasado 17 de julio.

Juan Castillo

Gabriel Riveros

Carabineros

Carabineros

Personal de Carabineros detuvo a Benjamín Alfonso Aedo González, conocido como “el Panda”, quien es investigado por su presunta participación en un ataque contra dos funcionarios de Carabineros ocurrido en la comuna de Lo Espejo.

La captura se realizó en un domicilio de calle Veintitrés Sur y contó con la participación de efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE, personal del OS9 y unidades territoriales.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho investigado ocurrió el pasado viernes 17 de julio de 2026, cuando dos funcionarios de Carabineros fueron atacados mientras realizaban labores policiales en Lo Espejo.

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El reporte indica que el procedimiento se concretó cerca de las 10:43 horas, luego de las diligencias destinadas a ubicar al sospechoso.

Aedo González quedó a disposición de la justicia y pasará a control de detención, instancia en la que la Fiscalía deberá comunicar los cargos y presentar los antecedentes reunidos durante la investigación.

Las diligencias continuarán para esclarecer la dinámica del ataque, establecer la participación atribuida al detenido y determinar si existen otras personas involucradas.

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