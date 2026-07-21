En plena ofensiva contra Irán, Trump abre la puerta a conversar con Hezbolá: “Hablo con todo el mundo”

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes que Estados Unidos está lejos de terminar su campaña contra Irán, tras la décima noche consecutiva de bombardeos contra infraestructuras iraníes.

“Si nos fuéramos ahora, a Irán le llevaría 20, 25 años reconstruir. Pero no hemos terminado en absoluto”, afirmó durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

De hecho, adelantó que su país atacará la Montaña del Pico de Irán, una instalación nuclear subterránea cercana a la ciudad de Natanz, en el centro de la República Islámica.

“Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza”, declaró Trump a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés, Joseph Aoun.

También se refirió al posible bloqueo del Mar Rojo por parte de los hutíes de Yemen, aliados de Irán. “Hasta ahora no ha sucedido. Podría suceder, pero nosotros nos encargaremos del asunto”, declaró el mandatario.

Trump recordó que Estados Unidos ya ha bombardeado en el pasado a objetivos hutíes y señaló que no ha habido “noticias suyas” desde entonces. “Fueron unos 45 días de acciones muy contundentes que llevamos a cabo contra los hutíes, y no hemos tenido ningún problema con ellos”, declaró el republicano.

Dispuesto a hablar con Hezbolá

Trump se mostró también dispuesto a dialogar con Hezbolá, grupo chií aliado de Irán y activo en el Líbano, si Aoun se lo pidiera. “Si el presidente dice que quiere que hable con Hizbulá, yo lo haré”, declaró el mandatario, que señaló que “habla con todo el mundo”, incluso con personas con las que “muchos creen que no debería hablar, y las cosas salen bien”.

El presidente del Líbano, por su parte, pidió a Trump “seguir apoyando” al Ejército libanés, al entrar en vigor un acuerdo con Israel patrocinado por Washington. Aoun advirtió que, sin el apoyo de Estados Unidos, el sur del Líbano podría revivir el caos de la década de 1970.

“No queremos volver a ver eso. Lo único que pedimos es que sigan apoyando a las FAL (Fuerzas Armadas Libanesas)”, agregó. El Ejército libanés comenzó hoy a desplegarse en una de las “zonas piloto” del sur del país, pero horas más tarde denunció que las fuerzas israelíes habían disparado “cerca de sus tropas”.