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Hombre es acribillado en Colina: víctima fue encontrada con cerca de 10 disparos

La víctima permanece internada con diagnóstico reservado, mientras la Brigada de Homicidios de la PDI trabaja para determinar dónde ocurrió el ataque y dar con los responsables.

Cristóbal Álvarez

Gabriel Riveros

26 de diciembre de 2025 / SANTIAGOFOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO

26 de diciembre de 2025 / SANTIAGO FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones indagan un ataque armado que dejó a un hombre gravemente herido durante las últimas horas en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

La víctima fue encontrada con cerca de 10 impactos balísticos en distintas partes del cuerpo. Debido a la gravedad de sus lesiones, personal del SAMU la trasladó de urgencia hasta un centro asistencial, donde permanece internada con diagnóstico reservado.

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La fiscal adjunta Camila López informó que la denuncia fue recibida inicialmente por Carabineros y que, por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias.

Hasta el momento, los investigadores no han logrado establecer el lugar exacto donde ocurrió el ataque ni las circunstancias en que se produjeron los disparos.

En ese contexto, tampoco hay personas detenidas, mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del hecho.

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