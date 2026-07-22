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SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor registrado en la región de Atacama

Senapred entregó más detalles de este sismo.

Juan Castillo

SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor registrado en la región de Atacama

SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor registrado en la región de Atacama / Gary S Chapman

A primera hora de este miércoles 22 de julio, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senpred) informó de un temblor registrado en el norte de Chile.

Según consigna el organismo, el sismo tuvo una magnitud de 5,1, mientras que su epicentro se ubicó a 59 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, en pleno océano, en la región de Atacama.

En este escenario, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“SHOA indica que las características del sismo magnitud 5.1 localizado a 59 KM al NW de Carrizal Bajo, NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

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