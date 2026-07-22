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General Araya tras detención de “El Panda”: “Les dijimos que lo íbamos a cumplir”

Carabineros lo calificó como un sujeto altamente peligroso y con un amplio prontuario policial.

Cristóbal Álvarez

Marcelo Araya, general director de Carabineros

Marcelo Araya, general director de Carabineros / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La captura de Benjamín Aedo, conocido como “El Panda”, puso fin a la búsqueda del principal sospechoso de disparar contra dos carabineros durante una fiscalización preventiva realizada el pasado 17 de julio en Lo Espejo.

El detenido es sindicado como el autor de los disparos que hirieron al subteniente Nicolás Veloso y al cabo primero Luciano Asensio. Según los antecedentes, el hombre utilizó un arma automática o adaptada y posteriormente escapó del lugar.

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Desde La Serena, donde se encuentra coordinando el despliegue policial por la emergencia provocada por las lluvias en la Región de Coquimbo, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró el operativo que permitió detener al sospechoso.

Se produjo la detención de este individuo altamente peligroso, un criminal que atentó contra dos funcionarios y que no dudó en dispararles a mansalva”, señaló la máxima autoridad de la institución.

Araya afirmó que, tras el ataque, se comprometió con las familias de los uniformados a encontrar al responsable. Para ello, aseguró que todos los medios investigativos de Carabineros fueron puestos a disposición de las diligencias.

Finalmente, destacó el trabajo desarrollado por el OS9 y la Dirección de Investigación Criminal, unidades que concretaron la captura de Aedo, a quien describió como un sujeto con un amplio prontuario y que “anda sembrando el temor en la ciudadanía”.

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