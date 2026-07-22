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Casadas y tías del jardín del hijo del “Chino”: pareja de sujeto revela nuevos detalles del rescate en el Cajón del Maipo

Génesis aseguró que las jóvenes conocían al hombre desde hace años, que viajaron por voluntad propia y que, durante la búsqueda, recibió amenazas debido a las sospechas de un presunto secuestro.

Cristóbal Álvarez

Casadas y tías del jardín del hijo del “Chino”: pareja de sujeto revela nuevos detalles del rescate en el Cajón del Maipo

Nuevos antecedentes surgieron luego del hallazgo con vida de Magdalena María Retamal Pelz (31), Martina Micaela Núñez Hermosilla (22) y Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, quienes permanecían desaparecidos en el Cajón del Maipo.

Génesis, pareja de Orellana, aseguró que el hombre conocía desde hace años a las dos jóvenes, contradiciendo las primeras versiones que apuntaban a que se habían encontrado por primera vez antes de subir hacia la zona cordillerana.

Inicialmente señalaron que ellas no conocían a Manuel, pero sí lo conocían desde hace más de seis años. Ellas trabajaban en el jardín al que asistía nuestro hijo y ya habían conversado y compartido anteriormente”, afirmó la mujer.

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En ese sentido, descartó que las jóvenes hayan sido obligadas a acompañarlo y cuestionó las hipótesis que circularon durante la búsqueda. “Nunca fue un secuestro ni él las obligó a subir a la camioneta. No fue así”, sostuvo.

La mujer también denunció que, mientras los tres permanecían desaparecidos, familiares de una de las jóvenes habrían llegado armados hasta su domicilio para amenazarla, debido a las sospechas que existían contra Orellana.

“Querían llegar hasta Manuel y las jóvenes a través de mí. Lo están mostrando como si fuera culpable de todo, cuando ellas sí lo conocían y habían compartido con él”, relató Génesis. La denuncia y las circunstancias del episodio deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Respecto del lugar donde fueron encontrados, la pareja de “El Chino” señaló que Orellana conocía el sector y había estado anteriormente en el refugio, el cual contaba con camas, calefacción y alimentos para enfrentar las bajas temperaturas.

“Él me había llevado hasta ese lugar y yo sabía que era seguro. Manuel nunca permitiría que les ocurriera algo malo. Él las iba a cuidar porque conocía el lugar”, aseguró.

Los tres desaparecidos fueron encontrados con vida durante la mañana de este miércoles, luego de un amplio operativo de búsqueda desplegado en el Cajón del Maipo.

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