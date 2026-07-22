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Ataúdes con forma de autos, peces y más: la tradición en Ghana que convierte los funerales en una celebración de vida

Entre los Ga de Ghana, algunos ataúdes representan la profesión, los sueños o la personalidad del fallecido. Así nació una tradición funeraria que también conquistó museos internacionales.

Juan Castillo

Getty Images

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Autos de lujo, aviones, peces, Biblias, animales e incluso teléfonos celulares pueden convertirse en ataúdes. La costumbre, conocida internacionalmente como la de los “ataúdes de fantasía”, pertenece principalmente al pueblo Ga, asentado en el sur de Ghana y en localidades cercanas a la capital, Accra.

Estas piezas son encargadas para representar un aspecto importante de la vida del fallecido, como su oficio, personalidad, posición social, logros o aspiraciones.

Un pescador puede ser sepultado en un pez, un conductor en un automóvil y una comerciante en un ataúd con la forma del producto que vendía.

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El origen de los ataúdes de fantasía en Ghana

La tradición se popularizó durante la década de 1950 con el carpintero y artista ghanés Kane Kwei, cuyo taller en Teshie comenzó a producir estas estructuras inspiradas en los palanquines figurativos utilizados en ceremonias de jefes Ga. Su discípulo Paa Joe se transformó posteriormente en uno de los principales exponentes de este arte funerario.

Los ataúdes son fabricados por carpinteros especializados, quienes elaboran un diseño a partir de las indicaciones de la familia. Luego, la estructura es tallada en madera, pintada y acondicionada para presentar al fallecido durante el velorio antes de trasladarlo hasta el lugar de sepultura.

Más que una extravagancia, cada forma funciona como una biografía visual. El Smithsonian explica que estas coloridas creaciones “celebran el trabajo y los logros de una vida”, destacando el aporte que la persona realizó a su familia y comunidad.

Sin embargo, no se trata de una práctica utilizada por todos los habitantes de Ghana. La mayoría continúa siendo sepultada en ataúdes rectangulares más económicos, mientras algunas autoridades cristianas consideran que los modelos figurativos son demasiado ostentosos.

Paralelamente, estas obras también son encargadas por galerías y forman parte de colecciones de importantes museos internacionales.

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