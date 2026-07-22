Alerta Amarilla en Arauco por crecida del río Pichilo: caudal alcanza nivel de riesgo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, debido al incremento registrado en el caudal del río Pichilo.

La medida fue adoptada luego de que la estación hidrométrica Río Pichilo en Pichilo alcanzara valores de umbral amarillo, condición que supone un mayor riesgo para las personas que viven o circulan cerca del curso de agua.

¿Qué implica la Alerta Amarilla decretada en Arauco?

La resolución fue coordinada con la Delegación Presidencial Regional del Biobío y permanecerá vigente desde este miércoles 22 de julio hasta que las condiciones así lo ameriten.

Con la activación de la alerta, los organismos de emergencia deberán preparar de manera escalonada los recursos necesarios para intervenir según la evolución de la crecida.

El objetivo es impedir que el evento aumente en extensión o severidad y reducir sus posibles efectos sobre las personas, las viviendas, la infraestructura y el medioambiente.

Las autoridades mantienen bajo observación el comportamiento del río y recomiendan evitar acercarse a su ribera, mantenerse informado mediante canales oficiales y respetar las instrucciones de los equipos desplegados en la zona.