Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones
Revisa acá cómo está operando la red.
A través de sus redes sociales, el Metro de Santiago informó durante la mañana de este martes que el servicio funciona de manera parcial.
La empresa detalló que esta situación afectaba a la Línea 1 por una persona en la vía, lo que genera interrupción en el tramo.
Metro consginó que la L1 solo se encontraba operativa entre estaciones San Pablo/Estación Central, y entre Universidad de Chile/Los Dominicos.
Tras más de una hora de trabajos, el servicio en la línea fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible.
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