Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones

A través de sus redes sociales, el Metro de Santiago informó durante la mañana de este martes que el servicio funciona de manera parcial.

La empresa detalló que esta situación afectaba a la Línea 1 por una persona en la vía, lo que genera interrupción en el tramo.

Metro consginó que la L1 solo se encontraba operativa entre estaciones San Pablo/Estación Central, y entre Universidad de Chile/Los Dominicos.

Tras más de una hora de trabajos, el servicio en la línea fue restablecido, por lo que toda la red se encuentra disponible.