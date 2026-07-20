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Intentaron ingresar por un forado: detienen a tres sujetos que buscaban robar una caja de compensación en San Joaquín

Durante la noche de este domingo, Carabineros detuvo a tres personas que fueron sorprendidas mientras intentaban robar una caja de compensación en la comuna de San Joaquín, región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas en una sucursal de la Caja Los Héroes, ubicada en avenida Vicuña Mackenna. Según información preliminar, los delincuentes ingresaron primero a un inmueble desocupado, colindante con la caja de compensación, desde donde comenzaron a realizar un forado .

No obstante, durante la maniobra se activó la alarma de seguridad del recinto, lo que permitió una rápida respuesta de Carabineros y frustró el robo.

Tres detenidos

Los detenidos corresponden a dos ciudadanos chilenos y un ciudadano brasileño, todos mayores de edad y con antecedentes policiales . Además, el extranjero mantenía una orden de expulsión vigente.

Tras el procedimiento, Carabineros también incautó las herramientas utilizadas para realizar el forado.