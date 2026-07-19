Colo Colo se quedó con el duelo amistoso ante Millonarios que se disputó anoche en Bogotá, en el marco del aniversario número 80 del club colombiano. El “Cacique” celebró una ajustada victoria por 1-0 con gol de Claudio Aquino.

Tras el partido, Arturo Vidal tuvo dos gestos que la prensa colombiana destacó en el estadio El Campín. Uno de ellos fue su intercambio de camiseta con Rodrigo “Tucu” Contreras, quien vistió los colores de Universidad de Chile el año pasado y ahora milita en el cuadro cafetalero.

El otro gesto del “King” fue con los hinchas de Millonarios. Después del encuentro, el volante albo se dio el tiempo de firmar autógrafos y sacarse fotos con fanáticos colombianos antes de abandonar el estadio.

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