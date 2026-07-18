La emergencia por el sistema frontal mantiene a Ovalle en una situación crítica. Con localidades aisladas, quebradas desbordadas y viviendas rodeadas por el agua, el alcalde Héctor Vega lanzó un dramático llamado a las autoridades para reforzar las labores de rescate aéreo, advirtiendo que decenas de personas permanecen atrapadas mientras las lluvias continúan y se acerca la noche.

Desde el sector de Ensenada, cerca de Santa Catalina, el jefe comunal describió un escenario “desolador”, con adultos mayores siendo evacuados por Carabineros y Bomberos.

Sin embargo, aseguró que la capacidad de respuesta es insuficiente. “Tenemos gente también en el sector del Trapiche, donde la gente ya está esperando en los techos. Se nos está haciendo la noche y tenemos solamente una aeronave. Necesitamos más helicópteros”, afirmó en conversación con Radio ADN.

Vega explicó que la comuna quedó prácticamente aislada por los desbordes de quebradas y la pérdida de conectividad, mientras equipos de emergencia intentan llegar a sectores donde las viviendas permanecen rodeadas por el agua.

“Las personas están esperando en este minuto en sus techos. Si avanzan las quebradas con más fuerza y se desploman las casas, vamos a contar otra historia. No queremos lamentar una muerte”, advirtió, insistiendo en que el apoyo aéreo debe llegar “ahora ya”.

🚨 Carabineros rescata a 4 personas y 10 perros en localidad de Trapiche



En medio de la emergencia provocada por el sistema frontal, Carabineros realizó el rescate de cuatro personas y diez perros en la localidad de Trapiche, comuna de Ovalle.



El operativo se desarrolló en una… pic.twitter.com/CaY5iIRcaN — Red Comunales (@redcomunales) July 18, 2026

El alcalde señaló que el municipio ya habilitó cuatro albergues y trabaja para abrir otros dos, además de coordinar acciones con la Delegación Presidencial y distintos servicios públicos. No obstante, recalcó que el principal desafío sigue siendo rescatar a quienes permanecen aislados antes de la llegada de un nuevo sistema frontal.

“Nos habían ofrecido un helicóptero del Ejército y todavía no llega. Esto no puede seguir esperando”, concluyó.