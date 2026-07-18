SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 5,7 en el Territorio Chileno Antártico

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este sábado la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile, luego del sismo de magnitud 5,7 registrado en el Territorio Chileno Antártico.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:50 horas y tuvo su epicentro 443 kilómetros al este de Base Frei, con una profundidad de 30 kilómetros.

Hora Local: 2026/07/18 15:50:44, mag: 5.7, Lat: -60.4, Lon: -51.56, Prof: 30.0, Loc : 443.02 km al E de Base Frei — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 18, 2026

Tras el evento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el SHOA evaluó las características del sismo y concluyó que no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

"SHOA indica que las características del sismo magnitud 5,7 localizado a 443 kilómetros al este de Base Frei, Territorio Chileno Antártico, no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“, señaló Senapred a través de sus canales oficiales.