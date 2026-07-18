;

SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 5,7 en el Territorio Chileno Antártico

El movimiento se registró 443 kilómetros al este de Base Frei.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / EujarimPhotography

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este sábado la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile, luego del sismo de magnitud 5,7 registrado en el Territorio Chileno Antártico.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:50 horas y tuvo su epicentro 443 kilómetros al este de Base Frei, con una profundidad de 30 kilómetros.

Tras el evento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el SHOA evaluó las características del sismo y concluyó que no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país.

Revisa también

ADN

"SHOA indica que las características del sismo magnitud 5,7 localizado a 443 kilómetros al este de Base Frei, Territorio Chileno Antártico, no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“, señaló Senapred a través de sus canales oficiales.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad