Mbappé se despide de Deschamps con emotiva carta: “Deberíamos haberte brindado una despedida mejor”

Didier Deschamps vivirá este sábado su último partido como entrenador de la selección de Francia. En la previa del duelo contra Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, Kylian Mbappé le dedicó un emotivo mensaje de despedida a quien dirigió al equipo durante los últimos 14 años.

El capitán francés utilizó su cuenta de Instagram para expresar su reconocimiento al técnico, con quien compartió gran parte de su carrera en la selección.

“Hoy es tu último baile. Nos diste muchísimo. Deberíamos haberte brindado una despedida mejor, pero fallamos. Es difícil expresar con palabras lo que aportaste durante los últimos 14 años, dada la importancia fundamental que tuviste en el resurgimiento de este equipo”, escribió Mbappé en sus redes sociales.

El atacante también agradeció la confianza que recibió del entrenador durante su proceso en la selección francesa. “Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más importante durante tantos años. Me siento un privilegiado por haber estado junto a una de las mayores leyendas de nuestro país, y guardo con cariño los maravillosos recuerdos de todo lo que vivimos y logramos juntos”, señaló.

Finalmente, Mbappé cerró la publicación con un mensaje de buenos deseos para Didier Deschamps. “Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y te agradezco de nuevo todo lo que aportaste a esta camiseta, que tanto significa para nosotros”, concluyó.