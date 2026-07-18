;

Mbappé se despide de Deschamps con emotiva carta: “Deberíamos haberte brindado una despedida mejor”

Didier Deschamps dejará la banca de Francia luego de 14 años.

Daniel Ramírez

Mbappé se despide de Deschamps con emotiva carta: “Deberíamos haberte brindado una despedida mejor”

Mbappé se despide de Deschamps con emotiva carta: “Deberíamos haberte brindado una despedida mejor” / Hector Vivas - FIFA

Didier Deschamps vivirá este sábado su último partido como entrenador de la selección de Francia. En la previa del duelo contra Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, Kylian Mbappé le dedicó un emotivo mensaje de despedida a quien dirigió al equipo durante los últimos 14 años.

El capitán francés utilizó su cuenta de Instagram para expresar su reconocimiento al técnico, con quien compartió gran parte de su carrera en la selección.

“Hoy es tu último baile. Nos diste muchísimo. Deberíamos haberte brindado una despedida mejor, pero fallamos. Es difícil expresar con palabras lo que aportaste durante los últimos 14 años, dada la importancia fundamental que tuviste en el resurgimiento de este equipo”, escribió Mbappé en sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

El atacante también agradeció la confianza que recibió del entrenador durante su proceso en la selección francesa. “Gracias por darme la oportunidad de representar a mi país en el escenario más importante durante tantos años. Me siento un privilegiado por haber estado junto a una de las mayores leyendas de nuestro país, y guardo con cariño los maravillosos recuerdos de todo lo que vivimos y logramos juntos”, señaló.

Finalmente, Mbappé cerró la publicación con un mensaje de buenos deseos para Didier Deschamps. “Te deseo lo mejor en esta nueva etapa y te agradezco de nuevo todo lo que aportaste a esta camiseta, que tanto significa para nosotros”, concluyó.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad