Hallan cuerpo con múltiples impactos de bala en Las Vizcachas: víctima sería un joven de entre 20 y 25 años

Un hombre de entre 20 y 25 años fue encontrado muerto la tarde de este sábado en el sector de Las Vizcachas, en la comuna de Puente Alto, luego de que un testigo alertara a Carabineros sobre la presencia del cuerpo.

El caso quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Metropolitana.

El fiscal Ernesto González informó que la denuncia fue recibida cerca de las 14:00 horas, tras lo cual se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones y del equipo especializado de la Fiscalía.

En el lugar se confirmó el hallazgo de la víctima, quien presentaba múltiples impactos balísticos en el cuello y otras partes del cuerpo.

Respecto a la dinámica del crimen, el persecutor señaló que aún no es posible establecer si el homicidio ocurrió en el mismo sitio donde fue encontrado el cadáver o si el cuerpo fue trasladado posteriormente.

“La policía está realizando diversas diligencias investigativas para establecer cómo se produce este homicidio, la forma en cómo llega el cuerpo hasta este lugar y, eventualmente, la identidad de los autores”, explicó.

Las diligencias se concentran en el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso y en la identificación de la víctima, mientras la Brigada de Homicidios continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.