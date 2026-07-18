Confirman muerte de conocido periodista chileno: fue parte de TVN

El mundo de las comunicaciones chilenas está de luto luego de que esta semana se confirmara la muerte de un recordado periodista que fue parte de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Todo se trata de Claudio Bahamondes del Canto, profesional que trabajó por varios años en el departamento de prensa de la señal pública.

En principio, la información fue confirmada por el también comunicador Claudio Mardones, quien se mostró afectado por la pérdida en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, su excompañero escribió: “Adiós Claudio. Tantos años en TVN, colega. Descansa”.

Otra voz que lo despidió en plataformas fue la periodista Carolina Cárcamo. “Un gran compañero, un luchador. Gracias por las risas, los puchos y las canciones sin fin”, señaló en su adiós.

El velorio del profesional fue el viernes 17 en la parroquia Santa Gemita en la comuna de Ñuñoa. El funeral se organizó para este sábado 18 de julooo a las 11:00 horas en el Cementerio Parque del Prado en Puente Alto.