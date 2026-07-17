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VIDEO. Macabro hallazgo: Encuentran sacos con cabezas de caballos en alcantarillado de Puente Alto en pleno temporal

El descubrimiento se registró mientras los operarios ejecutaban labores críticas de desobstrucción de un colector de aguas servidas.

Gonzalo Miranda

Captura de pantalla

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En medio de los masivos trabajos de mitigación por el sistema frontal que azota a la Región Metropolitana, cuadrillas de emergencia de la empresa Aguas Andinas realizaron un insólito y macabro hallazgo al interior de la red de alcantarillado en la comuna de Puente Alto: una serie de sacos que contenían cabezas de caballos en su interior.

El descubrimiento se registró mientras los operarios ejecutaban labores críticas de desobstrucción de un colector de aguas servidas.

Estos ductos se encuentran operando a su máxima capacidad debido a que, durante jornadas de intensas precipitaciones, el sistema de alcantarillado residencial tiende a recibir de manera informal las aguas lluvias de la superficie, saturando la infraestructura que no está diseñada para fines aluviales ni es administrada por la compañía sanitaria.

La empresa informó que los trabajos de despeje y limpieza profunda en la zona debieron continuar de forma prioritaria para evitar colapsos mayores e inundaciones en las calles aledañas producto del tapón generado por estos restos biológicos.

Plan de limpieza y el problema de la basura en la red

Este grave incidente pone de manifiesto el mal uso crónico de la infraestructura sanitaria de la capital.

Desde Aguas Andinas recordaron que, a lo largo del año, la firma ha venido desplegando un intensivo plan preventivo de mantenimiento que ha permitido extraer más de 2 mil toneladas de basura directo desde las alcantarillas de la Región Metropolitana.

Ante el complejo escenario climático y el riesgo de emergencias sanitarias, la compañía reforzó de manera urgente el llamado a la población a hacer un uso responsable de la red.

Las autoridades sanitarias reiteraron la prohibición absoluta de arrojar elementos contundentes o desechos orgánicos que puedan obstruir los colectores, así como la peligrosidad de abrir las tapas de las alcantarillas en la vía pública para evacuar inundaciones de agua lluvia, acción que arriesga el colapso del sistema en los hogares.

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