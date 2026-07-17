El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó un balance actualizado sobre el estado de la emergencia climática que golpea a la zona centro-norte del país.

En conversación con Radio ADN, la autoridad confirmó el fallecimiento de cuatro personas a nivel nacional debido a causas directamente asociadas al sistema frontal, anunció el despliegue humanitario de las Fuerzas Armadas en la Región Metropolitana y descartó de forma categórica la implementación de un toque de queda o Estado de Excepción Constitucional.

Respecto a la última víctima fatal confirmada, Pavez detalló que se trata de un motociclista en San Felipe que sufrió un accidente de tránsito derivado de la acumulación de agua en la ruta.

Este deceso se suma a los tres registrados previamente en Nahuelbuta, Cerro Navia y Temuco. En relación con el hallazgo de tres personas fallecidas en un hostal de Viña del Mar, el subsecretario mantuvo la cautela: “Es una noticia en desarrollo y una investigación en curso; no me atrevo a hacer un juicio todavía de si está relacionado tan directamente con el sistema frontal”, aclaró.

El subsecretario también reportó una nueva Alerta Roja de último minuto para las comunas de Cauquenes y Parral en la Región del Maule por la crecida y eventual desborde del Río Perquilauquén, debido al agua acumulada que comienza a bajar desde la cordillera.

Despliegue militar y descarte de toque de queda

Ante las inundaciones registradas en el sector poniente de la capital, el Gobierno dispuso que el delegado Germán Codina active la presencia de las Fuerzas Armadas.

El despliegue, de carácter estrictamente humanitario y de seguridad, ya incluye el movimiento de carros militares Mowag en Talagante para labores de despeje y patrullaje.

Consultado sobre la posibilidad de decretar toque de queda, Pavez fue enfático en señalar que no es una herramienta necesaria para la fase actual de la crisis.

“Todas las capacidades humanas, técnicas y financieras del Estado están a la full y desplegadas. Los fines del toque de queda se cumplen con la propia lluvia, ya que no hay personas circulando en las calles en general. El toque de queda está asociado a problemas de orden público en otro tipo de emergencias”, explicó.

Finalmente, el subsecretario informó que el Ministerio de Educación no tiene previsto extender la suspensión de clases para la próxima semana. Explicó que el sistema frontal que ingresará los próximos días viene bajo parámetros “normales”, aunque recalcó que las decisiones se evalúan día a día dado el dinamismo del clima.