;

AUDIO. Gobierno reporta cuatro fallecidos por temporal, despliega a las FF.AA. en el poniente y descarta toque de queda

En conversación con Radio ADN, el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, hizo un balance de la situación país que se vive por el agresivo sistema frontal que azota a varias regiones.

Gonzalo Miranda

Gobierno reporta cuatro fallecidos por temporal y despliega a las FF.AA.

Gobierno reporta cuatro fallecidos por temporal y despliega a las FF.AA.

14:34

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó un balance actualizado sobre el estado de la emergencia climática que golpea a la zona centro-norte del país.

En conversación con Radio ADN, la autoridad confirmó el fallecimiento de cuatro personas a nivel nacional debido a causas directamente asociadas al sistema frontal, anunció el despliegue humanitario de las Fuerzas Armadas en la Región Metropolitana y descartó de forma categórica la implementación de un toque de queda o Estado de Excepción Constitucional.

Revisa también

ADN

Respecto a la última víctima fatal confirmada, Pavez detalló que se trata de un motociclista en San Felipe que sufrió un accidente de tránsito derivado de la acumulación de agua en la ruta.

Este deceso se suma a los tres registrados previamente en Nahuelbuta, Cerro Navia y Temuco. En relación con el hallazgo de tres personas fallecidas en un hostal de Viña del Mar, el subsecretario mantuvo la cautela: “Es una noticia en desarrollo y una investigación en curso; no me atrevo a hacer un juicio todavía de si está relacionado tan directamente con el sistema frontal”, aclaró.

El subsecretario también reportó una nueva Alerta Roja de último minuto para las comunas de Cauquenes y Parral en la Región del Maule por la crecida y eventual desborde del Río Perquilauquén, debido al agua acumulada que comienza a bajar desde la cordillera.

Despliegue militar y descarte de toque de queda

Ante las inundaciones registradas en el sector poniente de la capital, el Gobierno dispuso que el delegado Germán Codina active la presencia de las Fuerzas Armadas.

El despliegue, de carácter estrictamente humanitario y de seguridad, ya incluye el movimiento de carros militares Mowag en Talagante para labores de despeje y patrullaje.

Consultado sobre la posibilidad de decretar toque de queda, Pavez fue enfático en señalar que no es una herramienta necesaria para la fase actual de la crisis.

“Todas las capacidades humanas, técnicas y financieras del Estado están a la full y desplegadas. Los fines del toque de queda se cumplen con la propia lluvia, ya que no hay personas circulando en las calles en general. El toque de queda está asociado a problemas de orden público en otro tipo de emergencias”, explicó.

Finalmente, el subsecretario informó que el Ministerio de Educación no tiene previsto extender la suspensión de clases para la próxima semana. Explicó que el sistema frontal que ingresará los próximos días viene bajo parámetros “normales”, aunque recalcó que las decisiones se evalúan día a día dado el dinamismo del clima.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad