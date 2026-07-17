Fallecen tres personas al interior de vivienda en Viña del Mar: autoridades investigan las causas

Tres personas habrían fallecido la noche de este viernes al interior de una vivienda ubicada en el sector Recreo de Viña del Mar, en un hecho que está siendo investigado por las autoridades.

El caso habría ocurrido en una casona situada en la intersección de calle Unión con Diego Portales. Hasta el lugar concurrieron equipos de Bomberos y posteriormente la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las primeras diligencias.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas corresponderían a integrantes de una misma familia y, presuntamente, habrían utilizado un generador al interior del inmueble, lo que habría provocado una intoxicación .

Sin embargo, la causa exacta de las muertes deberá ser determinada por la investigación.

Por ahora, no se ha confirmado si el hecho guarda relación con el sistema frontal que afecta a la zona centro del país. No obstante, de manera preliminar, se indicó que en el sector se mantenía un corte de suministro eléctrico.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado la identidad de las personas fallecidas ni entregado una versión oficial sobre las circunstancias en que ocurrió la tragedia.